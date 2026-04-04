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TRENTO. Una vittoria sofferta, voluta e difesa con i denti fino all’ultimo secondo. Il Trento supera l’Alcione Milano per 1-0 al Briamasco, trascinato dalla rete su rigore di Capone (nella foto) al minuto 88.
Nel finale succede di tutto. Otto minuti di recupero, tensione altissima e ospiti all’assalto alla ricerca del pareggio. I gialloblù però tengono, compatti e determinati, respingendo ogni tentativo.
Al 90’+8 ancora un episodio: trattenuta di Morselli su Capone, che contribuisce a spezzare il ritmo dell’ultima offensiva lombarda. Poi il triplice fischio, che libera l’urlo del Briamasco.
Tre punti pesanti per il Trento, conquistati con carattere davanti al proprio pubblico, al termine di una partita combattuta fino all’ultimo respiro.