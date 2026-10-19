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TRENTO. Un Trento da applausi espugna il campo della Dolomiti Bellunesi con un netto 3-0, conquistando una grande vittoria in trasferta nella decima giornata del campionato di Serie C. I gialloblù di Luca Tabbiani chiudono la pratica con due reti nel primo tempo e il sigillo definitivo nella ripresa.
Partenza travolgente degli aquilotti, che sbloccano il risultato già al 16' con Marco Ladisa. Passano appena dieci minuti e arriva il raddoppio firmato da Marco Garetto, che al 26' porta il Trento sul 2-0, mettendo subito in salita la partita dei padroni di casa.
Nella ripresa il Trento mantiene il doppio vantaggio e al 77' Marco Ezio Fossati firma la terza rete, chiudendo definitivamente i conti. Nel finale arrivano anche le ammonizioni di Mattia Maffei per i gialloblù e di Gobetti per la Dolomiti Bellunesi.