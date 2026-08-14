TRENTO. Brutta tegola per il Trento e per Christian Capone. Il calciatore gialloblù si è sottoposto agli accertamenti medici dopo il trauma riportato durante l’ultimo allenamento.

Gli esami strumentali hanno evidenziato per Capone una lesione completa del crociato anteriore del ginocchio destro, un infortunio che lo costringerà a un lungo stop.

Nei prossimi giorni verrà fissata la data dell’intervento chirurgico, al quale il giocatore dovrà sottoporsi prima di iniziare il percorso di riabilitazione e recupero.

L’A.C. Trento 1921 ha comunicato l’esito degli accertamenti e ha rivolto a Christian Capone gli auguri di pronta guarigione, con l’auspicio di rivederlo presto in campo.