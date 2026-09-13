TRENTO. La Dolomiti Energia Trentino conquista la Garda Ball Elite superando la Tezenis Verona con il punteggio di 86-78. I bianconeri chiudono così con un successo il torneo di preparazione, mostrando solidità e continuità in vista dell’avvio della nuova stagione.

A trascinare l’Aquila Basket Trento è stato Charlie Brown Jr., premiato come MVP della sfida grazie a una prestazione da 22 punti con 8/10 al tiro, oltre a 2 rimbalzi, 3 assist e 2 palloni recuperati. L’americano si conferma tra i protagonisti della fase di avvicinamento al campionato.

Importanti anche i contributi di Isaiah Bigelow, autore di 19 punti, e di Quincy Olivari, che ha chiuso con 15 punti in appena 14 minuti sul parquet. Per Verona i migliori realizzatori sono stati Andrea Loro con 14 punti e la coppia composta da Jermanie Samuels Jr. e RJ Melendez, entrambi a quota 12.

Il successo arriva dopo una gara condotta dai bianconeri con margine, con Verona che ha provato a rientrare nel finale senza però riuscire a completare la rimonta. La Dolomiti Energia Trentino prosegue ora il lavoro di preparazione con altri due test: giovedì 17 settembre alle 17 contro Udine al PalaMazzali di Bolzano e sabato 19 settembre alle 18.45 contro Treviso a Schio.