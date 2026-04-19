TRENTO. Finisce 3-3 tra Trento e Renate al Briamasco, con i gialloblù costretti a inseguire dopo il vantaggio iniziale. Subito avanti la squadra di Tabbiani con Chinetti al 2’, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto con Anelli (57’) e Karlsson (65’). Il Trento reagisce e pareggia al 73’ con Capone su rigore, ma due minuti dopo il Renate torna avanti con Calì.



Nel finale è Benedetti a firmare il definitivo 3-3 all’80’. Nel finale il Trento ci prova fino all’ultimo, spingendo con continuità e cercando il varco giusto. Non arriva il guizzo decisivo.



TABELLINO.

A.C. TRENTO 1921 – A.C. RENATE 3-3 (1-0)

RETI: 2’pt Chinetti, 12’st Anelli, 20’st Karlsson, 28’st Capone (rig), 30’st Calì, 35’st Benedetti

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca (33’st Muca), Corradi, Rigione, Maffei; Giannotti (38’st Mehic), Sangalli, Aucelli (33’st Benedetti); Chinetti (33’st Ladisa), Pellegrini, Capone (42’st Trainotti). A disposizione: Costantini, Tommasi, Ebone, Fossati, Candelari, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani

RENATE (3-5-2): Nobile; Spedalieri, Auriletto, Riviera (24’pt Ruiz Giraldo); Delcarro (1’st De Zen), Calì, Vassallo (33’st Esposito), Bonetti, Vesentini (40’st Mastromonaco); Karlsson, Anelli. A disposizione: Bartoccioni, Gardoni, Rossi, Muhameti, Ori, Ekuban, Ziu, De Leo, Fall. Allenatore: Luciano Foschi.

ARBITRO: Matteo Dini di Città di Castello

ASSISTENTI: Matteo Nigri di Trieste e Laura Gasparini di Macerata

QUARTO UFFICIALE: Davide Cerea di Bergamo

OPERATORE FVS: Carlo De Luca di Merano

NOTE: Pomeriggio piovoso. Campo in ottime condizioni. Ammoniti: 44’pt Ruiz Giraldo, 8’st Vassallo, 9’st Aucelli, 9’st Giannotti, 9’st Auriletto, 27’st Spedalieri, 52’st Mehic. Espulso: 47’st Auriletto. Recupero: 3’+7’. Spettatori: 1700 circa.