PHOTO
TRENTO. Serata da incorniciare per il Trento, che travolge la Pro Vercelli 4-0 e sale al terzo posto in classifica con 12 punti, alle spalle del Cittadella, primo a quota 18, e dell’Union Brescia, secondo con 14.
I gialloblù sbloccano la gara dopo appena un minuto con Juan Molina, mettendo subito la partita sui binari giusti. Al 45’ arriva il raddoppio di Marco Ladisa, che consente alla squadra di andare al riposo sul 2-0. Nella ripresa il Trento non rallenta e al 54’ Nicola Dalmonte firma il tris con una conclusione da fuori area. Al 70’ è invece Cristian Aucelli a realizzare il definitivo 4-0.
Nel finale i padroni di casa continuano a spingere, sfiorando ancora la rete anche nel recupero. Una vittoria netta che permette al Trento di consolidare il suo ottimo avvio di campionato e di issarsi sul podio della classifica.