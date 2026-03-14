OSPITALETTO. Il Trento esce sconfitto 3-2 dal campo dell’Ospitaletto al termine di una sfida vivace e piena di colpi di scena. La gara si sblocca al 16’ con Messaggi, che porta avanti l’Ospitaletto. I lombardi prendono fiducia e trovano altri due colpi pesanti con Gobbi, a segno al 25’ e ancora al 29’, per un uno-due che indirizza con forza il confronto già prima dell’intervallo.



Nella ripresa il Trento prova a rientrare subito in partita e accorcia le distanze al 46’ con Nessi. Il gol riapre il match e restituisce energia agli ospiti, che continuano a cercare spazi per tornare definitivamente in corsa. Il secondo squillo arriva al 59’ con Candelari, ma il 3-2 non basta ai gialloblù per completare la rimonta.



L’Ospitaletto difende il vantaggio fino al triplice fischio e conquista l’intera posta, mentre il Trento deve fare i conti con una sconfitta maturata soprattutto nel pesante passivo del primo tempo.



TABELLINO.

A.C. OSPITALETTO FRANCIACORTA- A.C. TRENTO 1921 3-2 (3-0)

RETI: 16’pt Messaggi, 25’pt e 29’pt Gobbi, 1’st Nessi (aut), 14’st Candelari

OSPITALETTO (4-3-3): Sonzogni; Gualandris, Nessi, Possenti, Casali; Mondini, Panatti, Ievoli (41’st Guarneri); Maucci (31’st Regazzetti), Gobbi (41’st Bertoli), Messaggi (47’st Maffioletti). A disposizione: Bevilacqua, Cortese, Scheffer, Contessi, Tornaghi, Torri, Sina. Allenatore: Quaresmini. Allenatore: Andrea Quaresmini

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti (1’st Sangalli), Miranda (1’st Rigione), Maffei; Candelari (37’st Corallo), Fossati, Benedetti; Chinetti (1’st Ladisa), Pellegrini (19’st Ebone), Capone. A disposizione: Tommasi, Malinverni, Fedele, Mehic, Genco. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari

ASSISTENTI: Giovanni Francesco Massari di Molfetta e Andrea Galluzzo di Locri

QUARTO UFFICIALE: Michele Pasculli di Como

OPERATORE FVS: Manuel Cavalli di Bergamo

NOTE: pomeriggio piovoso. Campo in buone condizioni.

Ammoniti: 11’pt Trainotti, 21’pt Casali, 41’pt Candelari, 11’st Fossati, 17’st Messaggi. Recupero: 1’+5. Spettatori: 611.