TRENTO. Una rimonta all’ultimo respiro regala al Trento il passaggio al secondo turno della Coppa Italia Serie C. Al Briamasco i gialloblù superano 2-1 l’Ospitaletto Franciacorta, trovando il gol decisivo con Federico Accornero al 101’.

La squadra di Luca Tabbiani parte bene e costruisce la prima occasione dopo cinque minuti con Ladisa, mentre all’8’ viene annullato per fuorigioco un gol di Galuppini. Il Trento insiste e al 22’ va vicino al vantaggio con Molina, fermato da Ferrante. Il primo tempo si chiude però senza reti.

Nella ripresa l’equilibrio si rompe al 65’, quando Mondini porta avanti l’Ospitaletto. I padroni di casa reagiscono aumentando la pressione e sfiorano il pareggio in diverse occasioni.

La svolta arriva all’88’: D’Intino viene atterrato in area e l’arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Molina non sbaglia e firma l’1-1. Nel recupero il Trento resta anche in dieci per l’espulsione di Garetto, ma proprio quando la partita sembra destinata ai rigori arriva il colpo decisivo.

Al 101’ è Accornero a segnare il 2-1, facendo esplodere il Briamasco e consegnando ai gialloblù la qualificazione. Nel secondo turno il Trento affronterà la vincente tra Lecco e Desenzano, con la gara prevista tra l’1 e il 3 settembre.