TRENTO. Due giorni di spettacolo e sfide ad alta intensità tra la città e la montagna. Scatta oggi, sabato 17 ottobre, la Trento Monte Bondone Roll, appuntamento di Coppa Italia di skiroll organizzato dal Team Futura e giunto alla nona edizione. Il programma prevede oggi pomeriggio una gara sprint nella zona del Muse, mentre domani, domenica 18 ottobre, gli atleti si confronteranno nella mass start in salita a tecnica classica sul Monte Bondone. In palio anche il trofeo intitolato allo storico presidente Bernardo Trabalzini, realizzato in legno dall'artigiano della Val di Fiemme Igor Paluselli e destinato alla società vincitrice della classifica a punti della prova in salita.



Oggi alle 14.30 scatteranno le qualificazioni delle categorie giovanili, seguite dalle batterie a eliminazione diretta e dalle finali. Sono 150 gli iscritti alla sprint, che si disputerà su un rettilineo di 165 metri nei pressi del Museo delle Scienze. Tra i favoriti spicca Michele Valerio, rendenese di Carisolo e vincitore delle ultime due edizioni, chiamato a difendere il proprio primato. A contendergli il successo saranno soprattutto Alessio Berlanda, che gareggerà praticamente in casa, e il giovane Giovanni Lorenzetti.

Domani, domenica 18 ottobre, il confronto si sposterà sul Monte Bondone, dove sono attesi oltre 300 concorrenti, compresi atleti dei gruppi sportivi militari e dei comitati regionali Fisi. Il percorso principale, disegnato dal direttore di gara Silvano Berlanda, si svilupperà per 9 chilometri e 800 metri di dislivello, con partenza da Candriai e arrivo a Vason. Le altre categorie partiranno da Vaneze, Norge e Vason. La competizione sarà valida anche per la Coppa Italia Master invernale di sci di fondo.

L'appuntamento trentino rappresenta la terzultima delle 16 prove del calendario nazionale. Nella classifica assoluta maschile guida Riccardo Lorenzo Masiero con 1.000 punti, davanti all'infortunato Matteo Tanel (747) e a Riccardo Munari (726). Tra le donne comanda Maria Invernizzi con 1.005 punti, seguita da Anna Maria Ghiddi (800) e Giulia Semproni (642). Attenzione anche ai giovani del Comitato Trentino, protagonisti nella passata edizione grazie alle vittorie di Thomas Maestri e Alice Leoni. C.L.