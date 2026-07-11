TRENTO. L’A.C. Trento 1921 comunica la cessione a titolo definitivo del calciatore Michele Tommasi alla Società Sportiva Monopoli 1966. Il trasferimento riguarda i diritti alle prestazioni sportive del giocatore, che lascia così la formazione gialloblù.

Nelle stagioni trascorse a Trento, Tommasi ha vestito la maglia aquilotta mettendo a disposizione della squadra professionalità e impegno. La società ha voluto ringraziare il calciatore per il contributo garantito durante la sua permanenza.

L’A.C. Trento 1921 ha quindi rivolto a Michele Tommasi un augurio per il prosieguo della carriera e per il futuro personale, con l’obiettivo di nuove soddisfazioni sportive nella sua nuova esperienza.