TRENTO. Si chiude con una sconfitta il test estivo del Trento, battuto 2-1 dalla Roma U20 allo stadio Briamasco. Un'amichevole utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire la preparazione in vista dell'avvio della nuova stagione.

La formazione di Luca Tabbiani (se pertinente omettere se non confermato) si è schierata con il consueto 4-3-3: Santertra i pali, difesa composta da Reggiori, Calzà, Frison e D'Intino, a centrocampo Garetto, Genco e Mehic, mentre in attacco hanno agito Ladisa, Molina e Capone.

La gara si è messa subito in salita per i gialloblù. Al 15' la Roma U20 ha sbloccato il risultato con Cama. Poco dopo Ladisa ha sfiorato il pareggio, trovando però la risposta del portiere ospite. Al 20' i capitolini hanno colpito anche un palo con Morucci, prima del raddoppio firmato da Terlizzi. Nel recupero del primo tempo è stato ancora Ladisa a riaprire il match con la rete dell'1-2.

TRENTO. Nella ripresa il ritmo è calato e le occasioni sono state meno numerose. L'opportunità più significativa è arrivata intorno all'ora di gioco con Arduini, il cui tiro dalla distanza è terminato sul fondo. Dopo un solo minuto di recupero è arrivato il triplice fischio con il successo della Roma U20 per 2-1.

Per il Trento il prossimo appuntamento è fissato per sabato 8 agosto alle ore 18, sempre allo stadio Briamasco, dove andrà in scena il triangolare con Südtirol e Campodarsego.