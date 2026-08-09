TRENTO. Il Trento si prende il triangolare del Briamasco e manda segnali positivi a pochi giorni dal primo appuntamento ufficiale della stagione. I gialloblù chiudono imbattuti il pomeriggio davanti a circa 400 spettatori: prima lo 0-0 contro il Südtirol, seguito dal successo per 5-4 ai calci di rigore, quindi il netto 3-0 rifilato al Campodarsego.

Il triangolare si era aperto con la sfida tra Campodarsego e Südtirol. Dopo una prima occasione dei veneti sull'asse Cupani-Gallo, al 26' sono gli altoatesini a sbloccare il risultato: Silvio Merkaj supera Conti con un preciso pallonetto e firma l'1-0. Nel finale Mosti prova a pareggiare di testa, senza però trovare lo specchio della porta. Il risultato non cambia e il Südtirol conquista la prima vittoria del pomeriggio.

Nella seconda partita entra in scena il Trento di Luca Tabbiani, schierato con il 4-3-3: Santer tra i pali, Muca, Kassama, Benassai e Maffei in difesa, Benedetti, Fossati e Aucelli a centrocampo, con Dalmonte, Molina e Capone nel tridente offensivo. Gli aquilotti partono con personalità, prendono in mano il gioco e cercano soprattutto di sfondare sulle corsie laterali.

Le occasioni da rete, però, sono poche e dopo 45 minuti Trento e Südtirol chiudono sullo 0-0. Si va così direttamente ai rigori. Dal dischetto i gialloblù sono perfetti: segnano Fossati, Capone, Benedetti, Dalmonte e Molina. A decidere la sfida è Daniel Santer, che respinge il tiro di Vasic e consegna agli aquilotti il successo per 5-4.

Nell'ultima gara contro il Campodarsego, Tabbiani conferma quasi interamente la formazione precedente, inserendo Fiamozzi al posto di Kassama. Il Trento parte forte e all'11' trova subito il vantaggio: Maffei serve Nicola Dalmonte, che controlla e batte Moino per l'1-0.

I gialloblù continuano a spingere e sfiorano il raddoppio prima con Molina e poi con Aucelli, trovando in entrambe le occasioni la risposta del portiere veneto. Al 29', però, Salvatore Molina si presenta davanti a Moino e lo supera con un pallonetto, firmando il 2-0.

Passano appena quattro minuti e il Trento chiude definitivamente i conti. Al 33' Davide Castelli trova la deviazione vincente all'interno dell'area e realizza il 3-0. È la rete che mette al sicuro partita e triangolare.

La classifica finale vede così il Trento al primo posto con 5 punti, davanti al Südtirol con 4 e al Campodarsego fermo a zero. Per gli aquilotti un test positivo in vista dell'esordio nelle gare che contano.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 14 agosto alle 21 al Briamasco, quando il Trento affronterà l'Ospitaletto Franciacorta nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

CAMPODARSEGO-SÜDTIROL 0-1

Rete: 26' Merkaj.

Campodarsego: Conti; Lazzaro, Fabbian, Cuomo, Caruso; Mosti, Guitto, Melchiori; Pasquato; Cupani, Gallo. A disposizione: Moino, Zanini, Garbo, Vergato, Maccagnan, Longo, Perotta, Demo, Kola, Calì, Jones. Allenatore: Franco Gabrieli.

Südtirol: Plizzari; F. Davi, Stivanello, Pietrangeli, Veroli; Tait, Tronchin; Lopes, Vasic (5' Schrott), Mixtur; Merkaj. A disposizione: Vadjunec, S. Davi, Brik, Iuliano. Allenatore: Davide Possanzini.

TRENTO-SÜDTIROL 0-0 (5-4 d.c.r.)

Trento: Santer; Muca, Kassama, Benassai, Maffei; Benedetti, Fossati, Aucelli; Dalmonte, Molina, Capone. A disposizione: Barlocco, Goller, D'Intino, Accornero, Ladisa, Mehic, Frison, Fiamozzi, Genco, Castelli, Calzà, Marchi, Fedele, Garetto, Caia, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani.

Südtirol: Plizzari; F. Davi, Stivanello, Pietrangeli (42' Iuliano), Veroli; Tait, Tronchin; Lopes, Vasic, Mixtur; Merkaj. A disposizione: Vadjunec, S. Davi, Brik. Allenatore: Davide Possanzini.

Rigori: Fossati gol, Merkaj gol, Capone gol, Fortes Lopes gol, Benedetti gol, Mixtur gol, Dalmonte gol, Stivanello gol, Molina gol, Vasic parato.

TRENTO-CAMPODARSEGO 3-0

Reti: 11' Dalmonte, 29' Molina, 33' Castelli.

Trento: Santer (31' Barlocco); Muca (24' Calzà), Fiamozzi, Benassai (31' Marchi), Maffei (24' D'Intino); Benedetti (31' Genco), Fossati (31' Caia), Aucelli (24' Garetto); Dalmonte (31' Ladisa), Molina (31' Castelli), Capone (24' Accornero). A disposizione: Goller, Mehic, Frison, Fedele, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani.

Campodarsego: Moino; Lazzaro (30' Garbo), Cuomo (43' Jones), Zanini, Vergato; Demo, Guitto (23' Mosti), Perotta; Pasquato (30' Maccagnan); Cupani (23' Gallo), Kola. A disposizione: Conti, Fabbian, Caruso, Longo, Melchiori, Calì. Allenatore: Franco Gabrieli.