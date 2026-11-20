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TRENTO. Missione compiuta al Briamasco. Venerdì 20 novembre 2026 il Trento batte 1-0 il Cittadella e si prende la vetta provvisoria della Serie C. Lo scontro diretto, con il tutto esaurito già da martedì, si decide alla mezz’ora del primo tempo con il sinistro di Mattia Maffei.
Il gol nasce da un contropiede. Federico Accornero serve Maffei al centro dell’area e il suo sinistro si infila nell’angolino basso. Poco prima Sergio Barlocco aveva già salvato il Trento, deviando in angolo una conclusione dalla distanza di Diego Falcinelli diretta sotto la traversa.
Nella ripresa il Cittadella cerca il pareggio con Joseph Ekuban, che al 60’ manda di poco alto di testa. Al 73’ ci prova ancora Falcinelli, ma Barlocco respinge il suo colpo di testa. Due minuti più tardi Francesco Benassai sfiora il raddoppio da distanza ravvicinata. All’80’ Accornero lascia il campo per infortunio e al suo posto entra Filippo Frison.
All’89’ il controllo video per un possibile tocco di braccio in area si chiude senza assegnazione del rigore. Il Trento difende l’1-0 nei cinque minuti di recupero e al fischio finale scavalca il Cittadella, fermo a quota 31.Una vittoria salutata anche dai fuochi d’artificio dei tifosi.
(foto Carmelo Ossana)