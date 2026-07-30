TRENTO. È stato sorteggiato il calendario del girone A di Serie C 2026/2027. Il Trento inizierà il proprio cammino domenica 23 agosto allo stadio Briamasco contro la neopromossa Treviso. Alla seconda giornata è prevista la trasferta sul campo del Desenzano, mentre il primo ciclo di partite si completerà con due impegni casalinghi consecutivi contro Lecco e Union Brescia.

Il direttore sportivo Moreno Zocchi ha sottolineato il valore delle prime sfide stagionali: «L'avvio di campionato non sarà sicuramente dei più semplici. Affronteremo subito due neopromosse come Treviso e Desenzano, squadre che arriveranno in Serie C con grande entusiasmo e con la voglia di dimostrare il proprio valore. Successivamente ci attenderanno due gare casalinghe contro avversarie di assoluto livello come Lecco e Union Brescia, formazioni costruite per disputare un campionato di vertice».

«Sarà un inizio impegnativo, ma anche molto stimolante, che ci permetterà di misurarci fin dalle prime giornate con squadre competitive. Come accade ogni anno, il calendario lascia il tempo che trova: in Serie C non esistono partite semplici e ogni domenica richiede massima attenzione. Il nostro obiettivo sarà farci trovare pronti sin dalla prima giornata, affrontando ogni gara con umiltà, determinazione e la consapevolezza del percorso che vogliamo costruire durante la stagione», ha aggiunto il dirigente gialloblù.

L'andata terminerà il 20 dicembre al Briamasco contro il Novara, mentre il ritorno inizierà il 3 gennaio con la trasferta sul campo del Treviso. L'ultima giornata è fissata per il 25 aprile, quando il Trento sarà impegnato sul terreno del Novara.

Il calendario completo del Trento

Girone di andata

23 agosto: Trento - Treviso

30 agosto: Desenzano - Trento

6 settembre: Trento - Lecco

13 settembre: Trento - Union Brescia

16 settembre: Giana Erminio - Trento

20 settembre: Trento - Pro Vercelli

27 settembre: Pergolettese - Trento

4 ottobre: Alcione Milano - Trento

11 ottobre: Trento - Folgore Caratese

18 ottobre: Dolomiti Bellunesi - Trento

25 ottobre: Trento - Juventus Next Gen

1 novembre: Ospitaletto Franciacorta - Trento

8 novembre: Trento - AlbinoLeffe

15 novembre: Lumezzane - Trento

22 novembre: Trento - Cittadella

29 novembre: Arzignano Valchiampo - Trento

6 dicembre: Trento - Renate

13 dicembre: Carpi - Trento

20 dicembre: Trento - Novara

Girone di ritorno