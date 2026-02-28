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TRENTO. Il Trento impatta 1-1 contro il Lumezzane allo stadio “Briamasco”, in una gara che replica il risultato dell’andata. Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio al 20’ con Napolitano, mentre nella ripresa arriva la risposta gialloblù con Giannotti al 61’. Un punto a testa al termine di un confronto equilibrato.
Il primo tempo vede il Lumezzane partire con maggiore concretezza. Il Trento prova a reagire con manovre sulle fasce e qualche conclusione dalla distanza, ma senza trovare lo spunto decisivo prima dell’intervallo.
Dopo l’1-1 entrambe le squadre cercano il colpo del sorpasso, ma le difese reggono e le occasioni nitide diminuiscono con il passare dei minuti. Il triplice fischio sancisce un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo.