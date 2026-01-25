TREVISO. Non c’è praticamente mai partita al PalaVerde, dove la Dolomiti Energia Trentino impone ritmo, fisicità e qualità cestistica travolgendo la Nutribullet Treviso Basket con un netto 67-88. I padroni di casa reggono l’urto solo nei primi dieci minuti, chiusi avanti 17-16, poi l’Aquila prende progressivamente il controllo della gara, scavando il solco già prima dell’intervallo e dilagando nella ripresa.



Il secondo quarto segna la svolta: Trento alza l’intensità difensiva, corre meglio il campo e piazza un parziale che vale il +7 all’intervallo lungo. Da lì in avanti la partita prende una direzione chiara, con i bianconeri capaci di toccare anche il +25 grazie a una pallacanestro ordinata, continua e condivisa. Treviso fatica soprattutto nella propria metà campo e non riesce più a rientrare.



A trascinare l’Aquila è un gruppo profondo e ben distribuito: Battle chiude a quota 15 punti, Jogela ne aggiunge 14, mentre Jakimovski e Steward vanno entrambi in doppia cifra con 13. Bene anche Devante’ Jones, autore di 11 punti e 5 assist, oltre al contributo di Aldridge e Mawugbe, preziosi sotto canestro.