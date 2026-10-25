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TRENTO. Vittoria in rimonta per il Trento, che supera 2-1 la Juventus Next Gen nella sfida di Serie C disputata oggi, domenica 25 ottobre. I gialloblù ribaltano lo svantaggio iniziale grazie alle reti di Molina e Ladisa, conquistando tre punti al termine di una partita combattuta.
A sbloccare il risultato sono gli ospiti al 32' con Leone, che porta avanti la formazione bianconera. Il Trento è così costretto a inseguire, chiudendo la prima frazione sotto di una rete.
La svolta arriva nella ripresa. Al 56' Molina firma il pareggio, riportando il risultato sull’1-1. I padroni di casa completano la rimonta al 74' con Ladisa, autore della rete del definitivo 2-1.
Nel finale la Juventus Next Gen prova generosamente a ristabilire la parità, aumentando la pressione alla ricerca del secondo gol. Il Trento, però, riesce a difendere il vantaggio fino al triplice fischio, portando a casa una preziosa vittoria davanti al proprio pubblico.
TABELLINO.
A.C. TRENTO 1921 – JUVENTUS NEXT GEN 2-1 (0-1)
RETI: 32’pt Leone, 12’st Molina (rig), 29’st Ladisa
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Aucelli, Frison, Benassai, Maffei; Benedetti, Fossati (26’st Grossi), Mehic; Accornero (18’st Sodero), Molina, Ladisa (37’st Castelli). A disposizione: Santer, Goller, Fontana, Trainotti, Fiamozzi, Genco, Calzà, Caia, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani
JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Rizzo (38’st Guerra), Corradi, Brugarello; Savio, Leone, Macca (38’st Ripani), Owusu, Pagnucco; Merola (13’st Van Aarle), Durmisi. A disposizione: Fuscaldo, Radu, Oboavwoduo, Amaradio, Elimoghale, Mazur, Turco, Montero, Grelaud. Allenatore: Massimo Brambilla.
ARBITRO: Mansour Faye di Brescia
ASSISTENTI: Sebastian Petrov di Roma 1 e Nicola Monaco di Sala Consilina.
QUARTO UOMO: Alessandro Pizzi di Bergamo
Operatore FVS Carlo De Luca di Merano.
NOTE: pomeriggio sereno. Campo in ottime condizioni. Recupero: 1’+4’. Ammoniti: 15’st Fossati. Espulsi: 11’st Brugarello. Totale spettatori: 2300 circa.