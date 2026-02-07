CREMA. Il Trento espugna il campo della Pergolettese e porta a casa tre punti pesantissimi: finisce 2-1, con i gialloblù capaci di colpire nei momenti chiave e di resistere nel finale, quando i padroni di casa hanno provato a riaprirla.



La gara si sblocca al 36’, quando Pellegrini firma il vantaggio ospite, premiando un primo tempo ordinato e attento del Trento. Nella ripresa i ragazzi di Tabbiani raddoppiano al 66’ con Capone, che indirizza definitivamente il match. La Pergolettese però non molla e all’82’ trova il gol che rimette tutto in discussione con Tremolada.



Nel recupero cresce la pressione dei lombardi e si accende anche un episodio da moviola: l’arbitro va al monitor per un check, ma al 90’+3 arriva la decisione definitiva: nessun calcio di rigore, confermate le scelte di campo e nessuna protesta significativa. Dopo gli ultimi minuti di sofferenza, il Trento difende il risultato e chiude con una vittoria preziosa. (foto Ac Trento)

Il tabellino

U.S. PERGOLETTESE 1932 – A.C. TRENTO 1921 1-2 (0-1)

RETI: 35’pt Pellegrini, 21’st Capone, 38’st Tremolada

PERGOLETTESE (4-3-2-1): Cordaro; Careccia (11’st Tremolada), Milesi, Lambrughi, Padalino (1’st Catena); Aidoo (38’st Roversi), Arini, Pala; Jaouhari, Petrovic (34’st Orlandi), Ferrandino (11’st Corti). A disposizione: Finaldi, Doldi, Antolini, Dore, Bane, Capoferri, Pessolani, Rossetti.

Allenatore: Mario Tacchinardi

TRENTO (3-4-3): Barlocco; Sangalli, Trainotti, Corradi; Aucelli, Benedetti (27’st Miranda), Fossati (40’st Candelari), Triacca; Chinetti (34’st Ladisa), Pellegrini (34’st Ebone), Capone (34’st Dalmonte). A disposizione: Costantini, Tommasi, Corallo. Allenatore: Luca Tabbiani

ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona