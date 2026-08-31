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OSPITALETTO. Il Trento deve accontentarsi di un punto nella seconda giornata del campionato di Serie C. Contro il Desenzano la formazione di Luca Tabbiani non trova il colpo capace di rompere l’equilibrio e al termine dei novanta minuti il tabellone resta fermo sullo 0-0.
Dopo il successo ottenuto nella prima giornata contro il Treviso, i gialloblù cercavano un’altra vittoria per dare continuità alla partenza positiva. La trasferta allo stadio Gino Corioni di Ospitaletto, però, si rivela più complicata del previsto, con il Desenzano capace di contenere le iniziative degli Aquilotti.
La partita resta così bloccata e combattuta fino al finale. All’84’ Lupano prova a rendersi pericoloso con una girata di testa, senza trovare lo specchio della porta. Poco dopo il gioco viene fermato in seguito a uno scontro aereo tra Milani e Juan Ignacio Molina. Nel finale il Trento rischia prima di perdere – bella la parata del suo portiere – poi di vincere.
Per il Trento arriva dunque un pareggio esterno che muove la classifica, anche se resta il rammarico per non essere riusciti a trovare la giocata decisiva. Gli aquilotti escono comunque imbattuti dalla seconda giornata dopo aver cominciato la stagione con una vittoria.