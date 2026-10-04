MILANO. Il Trento torna da Milano con un punto dopo il 2-2 contro l'Alcione. Una partita combattuta, con i gialloblù capaci prima di recuperare lo svantaggio e poi di mettere la testa avanti nella ripresa, prima di essere raggiunti dai padroni di casa.

È l'Alcione a sbloccare la gara al 13' con Zini, ma il Trento non si disunisce e trova la risposta al 25'. A firmare l'1-1 è Molina, che rimette in equilibrio il risultato prima dell'intervallo.

Nella ripresa sono i gialloblù a completare la rimonta. Al 57' Aucelli trova la rete dell'1-2, ma il vantaggio trentino dura appena cinque minuti: al 62' Rolfini batte la difesa ospite e riporta l'Alcione sul 2-2.

Nel finale le due squadre cercano il colpo decisivo. All'83' Sodero lascia il posto ad Accornero, mentre all'85' l'Alcione conquista una punizione affidata a Pirola, ma la difesa del Trento riesce ad allontanare. Il risultato non cambia più: Alcione Milano-Trento termina 2-2.



ALCIONE MILANO – A.C. TRENTO 1921 2-2 (1-1)

RETI: 13’ Zini, 25’pt Molina, 11’st Aucelli, 17’st Rolfini

ALCIONE (4-3-1-2): Nava; Chierichetti, Pirola, Miculi, Trapani; Lopes, Galli (41’st Sadotti), Rebaudo (30’st Lanzi); Pitou, Morselli; Zini (14’st Rolfini). A disposizione. Raffaelli, Baldacchino, Ciappellano, Muroni, Braida, Puzzoli, Parlati, Lione, Marconi, Mocchi, Gallazzi, Bertolotti. Allenatore: Giovanni Cusatis

TRENTO (4-3-3): Barlocco; D’Intino, Kassama, Benassai, Maffei (25’st Fiamozzi); Aucelli, Fossati, Garetto (25’st Mehic); Sodero (36’st Accornero), Molina, Ladisa (36’st Benedetti). A disposizione: Santer, Goller, Trainotti, Muca, Frison, Genco, Castelli, Grossi, Caia, Sartori. Allenatore: Luca Tabbiani.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto di Parma

ASSISTENTI: Alessandro Gervasi di Cosenza e Luca Marucci di Rossano

QUARTO UOMO: Federico Tassano di Chiavari

OPERATORE FVS: Edoardo Maria Brunetti di Milano.

NOTE: pomeriggio sereno. Campo in buone condizioni. Ammoniti: 33’pt Trapani, 35’pt Chierichetti, 25’st Kassama, 26’st Rebaudo, 36’st Lanzi. Recupero: 5’+3’. Totale spettatori: 360.

Foto: Michele Gueresi