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MONZA. Il Trento esce sconfitto per 2-1 sul campo dell’Inter U23, al termine di una partita combattuta e decisa nella ripresa. I gialloblù provano a reagire fino all’ultimo, ma non riescono a evitare il ko.
La gara si sblocca al 15’, quando Spinaccè porta avanti i padroni di casa. Il Trento prova a riorganizzarsi e resta in partita, ma fatica a trovare spazi contro una difesa ordinata e compatta.
Nella ripresa arriva il colpo che indirizza il match: al 71’ è Żuberek a firmare il raddoppio per l’Inter U23, mettendo in salita la gara per gli ospiti. I gialloblù non mollano e al 75’ accorciano le distanze con Pellegrini, riaprendo la partita.
Nel finale il Trento spinge alla ricerca del pareggio, ma il risultato non cambia. L’Inter U23 conferma così il successo ottenuto a Vercelli, mentre per i gialloblù resta l’amarezza per una rimonta solo sfiorata.