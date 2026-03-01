CASTELFRANCO VENETO - Vince Trento in rimonta a Castelfranco Veneto con il punteggio finale di 95-103, al termine di un test molto importante per ritrovare ritmo dopo la sosta. La Dolomiti Energia Trentino affronta la sfida senza Jakimovski e Jogela, impegnati con le rispettive nazionali, e concede ampio spazio ai giovani: 22 minuti in campo per Hassan, 24 per Theo Airhienbuwa e 10 per Niang.



Il premio di MVP va proprio a Theo Airhienbuwa, autore di 16 punti; ottima prova anche per Khalif Battle, top scorer con 27 punti, e per DJ Steward, che ne aggiunge 18. A Treviso non bastano i 16 punti di Weber e i 15 di Croswell.



Sono disponibili all’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket i biglietti per la prossima partita casalinga che vedrà i bianconeri ospitare il Banco di Sardegna Sassaro il prossimo 7 marzo alle 19:30.