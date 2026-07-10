TRENTO. Nuovo rinforzo per l'A.C. Trento 1921, che ha ufficializzato l'arrivo del difensore Roberto D'Intino dal Parma. Il terzino classe 2006 si trasferisce in gialloblù con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2027 e ha sottoscritto un contratto con il club della stessa durata.

Nato a San Benedetto del Tronto l'11 marzo 2006, D'Intino è cresciuto nel settore giovanile dell'Ascoli prima di trasferirsi al Parma, dove ha proseguito il proprio percorso di formazione. Tra Under 17 e Under 18 ha totalizzato 47 presenze nelle stagioni 2022-2023 e 2023-2024.

Successivamente è approdato alla Primavera 1 del Parma, con cui nelle ultime due annate ha disputato complessivamente 44 partite, realizzando 2 reti e 3 assist. Un percorso che gli è valso la chiamata del Trento, pronto a puntare sul giovane difensore per la prossima stagione.

«Arrivo a Trento con molto entusiasmo e una grande voglia di mettermi in gioco – ha dichiarato D'Intino –. Sono un terzino a cui piace sia difendere sia attaccare quando si creano le condizioni giuste. Questo trasferimento rappresenta un'opportunità importante per continuare il mio percorso di crescita. Ringrazio il club per la fiducia: darò tutto me stesso in ogni allenamento e in ogni partita».