TRENTO. Martedì 14 luglio prende il via il ritiro estivo dell'A.C. Trento 1921. La formazione allenata da Luca Tabbiani si trasferirà a Masen di Giovo, in val di Cembra, dove resterà fino al 25 luglio per preparare al meglio la nuova stagione.

La squadra alloggerà all'Hotel Fior di Bosco e si allenerà nel vicino centro sportivo, dotato di un campo in erba naturale e di uno in sintetico. Per la preparazione estiva il tecnico ha convocato 25 giocatori.

Tra i portieri figurano Sergio Barlocco, Emilio Goller e Leonardo Santer. In difesa presenti, tra gli altri, Riccardo Fiamozzi, Roberto D'Intino, Andrea Trainotti e Sheriff Kassama. A centrocampo spazio a Marco Ezio Fossati, Christian Aucelli, Giacomo Benedetti e Marco Garetto, mentre in attacco sono stati convocati Christian Capone, Nicola Dalmonte, Juan Ignacio Molina, Francesco Sartori e gli altri elementi del reparto offensivo.