TRENTO. Il Trentino Rally 2026 non si correrà. L'Automobile Club Trento e la Scuderia Trentina hanno deciso di annullare la quarta edizione della manifestazione, in programma nel fine settimana del 24 e 25 ottobre, dopo un'attenta valutazione delle difficoltà organizzative ed economiche emerse negli ultimi mesi.

La scelta, spiegano i presidenti Fiorenzo Dalmeri e Giuseppe Ghezzi, è maturata per evitare di proporre un evento che non rispecchiasse gli standard qualitativi e di sicurezza che hanno caratterizzato il rally fin dalla sua nascita. A incidere sono stati soprattutto il forte aumento dei costi necessari per l'organizzazione e le crescenti difficoltà nella definizione del percorso.

«La decisione è stata assunta al termine di un'attenta valutazione dell'attuale contesto organizzativo ed economico – spiegano Dalmeri e Ghezzi – caratterizzato da un significativo incremento dei costi necessari per garantire gli standard qualitativi e di sicurezza che da sempre contraddistinguono la manifestazione. Abbiamo ritenuto di non scendere a compromessi sulla qualità dell'evento, scegliendo responsabilmente di non proporre un'edizione che non sarebbe stata pienamente all'altezza delle aspettative di equipaggi, pubblico, partner e istituzioni».

Gli organizzatori evidenziano inoltre come i vincoli ambientali e il complesso iter autorizzativo abbiano reso particolarmente difficile individuare un tracciato in grado di mantenere il livello tecnico e spettacolare delle edizioni precedenti. Un percorso ridimensionato, sottolineano, avrebbe inevitabilmente penalizzato il valore sportivo della competizione e la sua attrattività.

La volontà, però, è quella di riportare il Trentino Rally in calendario già nel 2027, lavorando insieme alle istituzioni, agli sponsor e al territorio per creare le condizioni necessarie a organizzare una manifestazione all'altezza delle aspettative. L'ultima edizione, disputata nel 2025, era stata vinta dal trentino Roberto Daprà, confermando la gara come uno degli appuntamenti conclusivi più apprezzati della stagione rallistica nazionale.

Nel messaggio conclusivo, Automobile Club Trento e Scuderia Trentina hanno rivolto un ringraziamento ai comuni coinvolti, alle forze dell'ordine, ai commissari di percorso, ai volontari, agli sponsor e al pubblico che negli ultimi anni hanno contribuito alla crescita della manifestazione.