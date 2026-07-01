TRENTO. La Trentino Itas giocherà la Champions League 2026/27. La CEV ha infatti ufficializzato l'assegnazione di una wild card al club gialloblù, che potrà così prendere parte alla massima competizione europea per club nonostante non abbia conquistato la qualificazione attraverso il campionato.

Per Trentino Volley si tratta della quindicesima partecipazione nella propria storia alla competizione più prestigiosa del volley continentale, torneo conquistato in quattro occasioni, l'ultima nel 2024. La nuova edizione prenderà il via nel mese di dicembre.

«Siamo particolarmente contenti che la CEV ci abbia permesso di essere di nuovo ai nastri di partenza della Champions League - ha dichiarato il presidente Marcello Poli -. La wild card ci inorgoglisce e rappresenta un'ulteriore conferma della considerazione di cui gode il nostro club a livello internazionale. Abbiamo costruito una rosa di grande valore anche con l'obiettivo di competere nuovamente in Europa e siamo felici di poter offrire questa vetrina ai nostri sponsor e ai nostri tifosi, che ci sono sempre stati vicini anche in un periodo difficile».

Anche il presidente della CEV, Roko Sikirić, ha sottolineato il valore delle assegnazioni. «Le wild card rafforzano ulteriormente la qualità della Champions League, riunendo società consolidate e club ambiziosi provenienti da tutta Europa. In questo modo la competizione continua a rappresentare il punto di riferimento della pallavolo europea sotto il profilo sportivo e commerciale».

Insieme alla Trentino Itas hanno ottenuto una wild card anche gli spagnoli del Guaguas Las Palmas e i rumeni della Dinamo Bucarest. Le tre squadre si aggiungeranno ai club già qualificati attraverso i rispettivi campionati nazionali. L'elenco completo delle partecipanti sarà reso noto nei prossimi giorni.

Il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2026/27 è in programma mercoledì 15 luglio alle ore 12 in Lussemburgo.