TORTONA . Alla Nova Arena di Tortona non riesce la rimonta alla Dolomiti Energia Trentino, che risale fino all’83-77 ma viene poi ricacciata indietro da un parziale di 7-0 firmato Baldasso che chiude definitivamente i conti: il finale è 103-84. I bianconeri pagano a caro prezzo il break subito nel secondo quarto; nella ripresa provano a ricucire lo strappo, ma senza riuscire a completare la rimonta. Non bastano i 21 punti di Battle, i 14 di Jakimovski, i 13 di Steward con 5 assist e i 12 di Jogela (con 4 assist e 5 recuperi).



Per Tortona, i migliori sono Biligha con 17 punti e 5 rimbalzi e la doppia doppia di Prentiss Hubb da 10 punti e 11 assist. La rincorsa playoff dei bianconeri proseguirà con il ritorno, dopo un mese di assenza, alla BTS Arena: sabato 18 alle ore 18:15 la Dolomiti Energia Trentino affronterà nuovamente la Bertram Derthona Tortona.