TRENTO. A teatro sarebbe il classico colpo di scena che fa sussultare sulle poltrone il pubblico in sala. Nel caso di Aquila Basket sì un colpo di scena, ma di quelli che fanno venire il mal di testa. Theo Airhienbuwa lascia Trento e va al college. Le sirene del ricchissimo basket universitario hanno pescato la seconda volta in casa trentina.



Dopo la chiamata alla quale non si può resistere di Denis Badalau un anno fa, anche il ragazzone di Isola della Scala, dopo il ripensamento o quel che è stato del maggio 2025, non ha detto no alla chiamata del mondo universitario. Al momento non si ancora quale dei tanti che stanno facendo razzia di giovani cestisti europei.