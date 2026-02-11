TREVISO. Terzo intervento alla gamba per la campionessa di sci americana Lindsay Vonn che ha subito numerose fratture ad una gamba dopo una rovinosa caduta in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina. E' stata lei stessa dalle sue pagine social ad informare sulle sue condizioni, postando una foto che la ritrae a letto in ospedale dove le sono arrivati moltissimi mazzi di fiori.



"Ho subito il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa - scrive la campionessa di sci -. Sto facendo progressi e anche se sono lenti so che starò bene".



Vonn ha quindi ringraziato "tutto l'incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e tutte le persone del mondo per il supporto e la dimostrazione di amore - conclude -. Infine, congratulazioni ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare".