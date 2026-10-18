MODENA. L'Itas Trentino espugna il campo di Modena, imponendosi per 3-0 nella sfida di SuperLega, con parziali di 25-21, 25-23, 25-23. Per la prima volta Marcelo Mendez può schierare insieme Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ritrovando il sestetto al completo. Grande protagonista l'opposto francese Théo Faure, premiato come miglior giocatore della partita.

L'avvio è favorevole ai padroni di casa, avanti 5-2, ma Trento reagisce con Nedeljkovic e Michieletto. Modena torna in vantaggio sul 18-16, prima della rimonta gialloblù firmata da Lavia, Faure e Michieletto, che chiude il primo set sul 25-21.

Nel secondo parziale l'Itas parte forte, ma gli emiliani recuperano fino al 20-20 grazie soprattutto a Porro. Nel finale sono ancora i trentini a trovare lo spunto decisivo, con l'ace di Faure e il primo tempo di Nedeljkovic per il 25-23.

Nel terzo set Trento prende progressivamente il controllo, trascinata dagli attacchi di Faure e dai muri di Lavia e Flavio. I gialloblù allungano fino al 18-12 e chiudono il confronto con un ace di Michieletto. Un successo in trasferta che conferma la forza dell'Itas ritrovata al completo.