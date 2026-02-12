CORTINA D’AMPEZZO. SuperG femminile ancora in corso sull’Olympia delle Tofane, con Federica Brignone al comando provvisorio dopo una discesa di grande spessore, capace di darle il miglior tempo nel momento clou della gara.



Alle sue spalle, però, per l’Italia pesa soprattutto la notizia dell’uscita di Sofia Goggia, arrivata quando l’azzurra era pienamente in partita. Goggia aveva iniziato con un buon ritmo, restando vicina ai riferimenti nella parte alta, prima di accendersi nel tratto centrale. Al secondo intermedio aveva costruito un vantaggio importante, confermando velocità e aggressività in linea con le sue migliori giornate.



Poi l’episodio decisivo: un allargamento, l’aggancio di una porta e un primo recupero quasi miracoloso, prima del definitivo “fuori” che ha interrotto la sua prova. Deluso Mattarella, presente alla gara.



La gara, condizionata da visibilità non ottimale nella parte alta, ha già visto diverse atlete non arrivare al traguardo, segnale di quanto sia sottile oggi il margine tra una linea pulita e l’errore. Intanto il superG prosegue con le ultime concorrenti ancora attese al via, ma per l’Italia l’uscita di Sofia Goggia toglie una delle carte più forti nella corsa alle medaglie.