CRANS MONTANA. Durante il superG femminile di coppa del mondo di sci disputato a Crans-Montana, dagli altoparlanti della zona d’arrivo è stata trasmessa la canzone “Sarà perché ti amo”. Il brano, noto successo dei Ricchi e Poveri, non è però andato in onda nella versione originale, ma in un remix dance che contiene passaggi ironici contro la Juventus (Stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino).



Il remix è riconducibile al produttore roveretano Agostino Carollo. La stessa cosa era successa in Polonia, agli Europei di atletica del 2023. Anche in quel caso, la diffusione del brano aveva suscitato reazioni per il contenuto del ritornello. E , al di là delle polemiche, a trarne benefici era stato proprio Carollo che aveva avuto un boom di consensi sul web.



A Crans-Montana la gara non ha subito interruzioni e l’episodio non ha avuto conseguenze sull’andamento della competizione, restando limitato a un fuori programma musicale durante il superG femminile.