CRANS-MONTANA. La beffa più grande del superG di Crans-Montana è tutta per Laura Pirovano. La trentina di Spiazzo stava letteralmente volando verso una possibile vittoria quando, all’ultima porta, una compressione prima di un dosso l’ha sbalzata fuori linea, costringendola al salto e mandando in fumo un risultato pesantissimo. Davanti al traguardo, dopo una prova impeccabile, è arrivato l’epilogo più amaro.

In una gara velocissima, con neve e meteo finalmente perfetti, l’Italia può comunque festeggiare l’ennesimo podio di Sofia Goggia (nella foto). La bergamasca ha chiuso seconda in 1’17”52, centrando il 66° podio in carriera e consolidando il primato nella classifica di specialità.

La vittoria è andata a sorpresa alla 21enne elvetica Malorie Blanc (1’17”34), mentre il terzo posto è stato conquistato dall’americana Breezy Johnson (1’17”70). Ai piedi del podio Roberta Melesi, quarta in 1’17”56: il miglior risultato in carriera per la lombarda.

Più indietro Federica Brignone, alla terza gara dopo il rientro: una discesa non pulita, con un errore che l’ha portata in mezza rotazione e a perdere velocità, chiusa al 18° posto.

Ora la Coppa del mondo femminile si ferma. Il prossimo appuntamento sarà a Cortina, domenica 8 febbraio, con la discesa sulla Olympia delle Tofane, pista dove Goggia vinse lo scorso anno il suo ultimo successo in libera. A Crans-Montana, intanto, domani tocca agli uomini con la discesa.