TRIESTE. Il mese di febbraio si conclude con una battuta d’arresto in Friuli per l’Itas Trentino maschile. Al PalaTrieste i Campioni d’Italia non sono infatti riusciti a sovvertire il pronostico della vigilia, cedendo in tre set la semifinale di Del Monte Supercoppa giocata contro la Sir Susa Scai Perugia.



I Campioni del Mondo e d’Europa, freschi vincitori anche della regular season SuperLega Credem Banca sono riusciti infatti ad imporre la loro maggiore regolarità in fase di cambiopalla ed incisività al servizio ed in attacco, staccando il pass per la Finale che consentirà loro di difendere il titolo vinto nel settembre del 2024 a Firenze.



Dopo una partenza difficile, che ha condizionato l’esito del primo set, i gialloblù hanno provato a contendere nei parziali successivi il successo agli avversari, ma a gioco lungo hanno pagato le difficoltà palesate a rete, soffrendo le continue accelerazioni impresse da Ben Tara (best scorer con 21 punti) nei momenti importanti. Fra le fila dell’Itas Trentino unico giocatore in doppia cifra l’opposto Théo Faure (11 punti col 65% in attacco), mentre in battuta gli spunti più interessanti sono arrivati da Lavia (3 ace) e Ramon (2), che hanno avuto il merito con i loro ace di guidare il tentativo di rimonta nel terzo ed ultimo set.