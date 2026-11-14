PARMA. Si ferma in semifinale la corsa dell’Itas Trentino nella Del Monte Supercoppa. Al PalaRaschi di Parma, i gialloblù cedono per 3-1 alla Sir Susa Scai Perugia, al termine di una partita iniziata nel migliore dei modi ma progressivamente passata nelle mani degli umbri. La formazione allenata da Marcelo Mendez conquista il primo set, poi subisce la rimonta dei campioni in carica, capaci di imporsi nei due parziali successivi e di chiudere una combattutissima quarta frazione sul 30-28. Per Trento resta l’amarezza di un’occasione sfumata dopo un avvio convincente.

L’Itas Trentino, tornata a giocare a Parma dopo oltre 23 anni, si presenta al completo e parte con grande determinazione. Michieletto e Lavia trascinano i gialloblù sul 7-4, poi il vantaggio cresce fino al 9-5. Perugia reagisce con Plotnytskyi, protagonista di una serie di attacchi e servizi vincenti che ribaltano il punteggio fino al 16-19. Trento, però, non si disunisce: il muro di Michieletto, gli attacchi di Faure e un’altra giocata vincente di Flavio riportano avanti la squadra di Mendez. Il primo set si chiude 25-22 per i trentini.

Nel secondo parziale l’Itas prova a mantenere il controllo e trova il primo allungo sul 9-6 grazie a Michieletto. La reazione di Perugia è però immediata. Gli umbri raggiungono la parità sul 12-12 e prendono progressivamente il comando con Reggers e Semeniuk. La squadra di Angelo Lorenzetti allunga prima sul 16-14 e poi sul 20-17, senza concedere ai gialloblù la possibilità di rientrare. Il 25-20 ristabilisce la parità nel conto dei set.

Il terzo parziale è quello più difficile per Trento. Perugia parte forte, sfrutta ancora la vena realizzativa di Reggers e Plotnytskyi e scappa rapidamente sul 9-5. Mendez prova a interrompere il ritmo degli avversari con un timeout e successivamente inserisce Adriano al posto di Lavia, ma la formazione umbra continua a spingere. Il divario raggiunge i sette punti sul 17-10 e la Sir Susa Scai chiude senza particolari difficoltà sul 25-18, portandosi avanti 2-1.

Nel quarto set arriva la reazione d’orgoglio dell’Itas Trentino, che torna a giocare alla pari con i campioni in carica e trascina la sfida ai vantaggi. È una battaglia punto a punto, nella quale i gialloblù cercano di tenere aperta la semifinale e conquistare il tie-break. Alla fine, però, è ancora Perugia a trovare lo spunto decisivo, imponendosi 30-28 e conquistando il passaggio alla finale. Per la squadra di Mendez una sconfitta amara, soprattutto per come era cominciata la partita e per la resistenza opposta nell’ultimo parziale.

Sir Susa Scai Perugia – Itas Trentino 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 30-28).