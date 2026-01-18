TRENTO. L’Itas Trentino si ripresenta davanti al proprio pubblico con il consueto starting six e imprime subito un ritmo elevato al match. Sbertoli distribuisce con precisione, Faure e Michieletto trovano continuità offensiva fin dalle prime battute e il primo set prende rapidamente la direzione gialloblù. Dopo un avvio equilibrato, Trento allunga con decisione, gestisce il margine e chiude 25-18 alla prima occasione utile, grazie a un muro di Faure.



Nel secondo parziale il copione resta lo stesso. I padroni di casa scappano subito (6-2) con Bela Bartha protagonista sia in attacco sia a muro. L’Allianz Milano prova a rientrare con il servizio e qualche spunto individuale, ma Trento resta lucida, difende con ordine e colpisce nei momenti chiave. Il muro di Michieletto e la solidità in cambio palla consentono ai Campioni d’Italia di mantenere il controllo fino al 25-22 che vale il 2-0.



La musica non cambia nemmeno nel terzo set. L’Itas spinge forte al servizio, mette in difficoltà la ricezione ospite e allunga rapidamente. Reggers fatica a trovare continuità e Milano non riesce a restare agganciata al punteggio. Nella parte finale Mendez concede spazio a Bristot, che risponde subito presente con attacco e ace. Il match si chiude senza scosse: sul 22-14 la gara è ormai indirizzata e il lungolinea di Bristot fissa il 25-17 finale per il netto 3-0.



Una vittoria costruita su ordine, qualità al servizio e grande efficacia a muro, che conferma la solidità dell’Itas Trentino. Milano esce battuta senza mai riuscire a cambiare l’inerzia di un incontro controllato dai gialloblù dall’inizio alla fine.