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BELLINZONA. Non si ferma Nadia Battocletti. La campionessa trentina ha stabilito il nuovo record italiano dei 1500 metri, vincendo a Bellinzona con il tempo di 3’57”56.
La prestazione migliora il 3’58”11 di Sintayehu Vissa, ottenuto alle Olimpiadi di Parigi, e permette a Battocletti di ritoccare anche il proprio personale, che era di 3’58”15.
Con questo risultato la trentina aggiunge un altro primato a una collezione eccezionale: detiene i record italiani dei 1500, 3000, 5000 e 10.000 metri, oltre a quelli dei 5 e 10 chilometri su strada.
Prima di chiudere la stagione, Battocletti correrà ancora i 1500 a Rovereto, ultima gara prima delle vacanze.