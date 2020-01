In Coppa Europa irrompe Liberatore

Ci pensa Federico Liberatore a far proseguire l'onda vincente dello slalom azzurro. Poche ore dopo il podio di Alex Vinatzer in Coppa del Mondo, il ventiquattrenne poliziotto di Mazzin ha conquistato ieri il primo successo personale in Coppa Europa, vincendo lo slalom francese di Vaujany davanti all'emergente figlio d'arte norvegese Atle McGrath e al tedesco Julian Rauchfuss. Per il fassano si tratta del miglior risultato della carriera nel circuito continentale: prima di ieri l'unica sua altra presenza del podio era stato il secondo posto sulla «sua» Aloch nel 2017 in scia a Sabo Gross.

«Erano due anni che inseguivo un simile risultato - ha raccontato Liberatore, sesto il giorno prima sul medesimo tracciato - ma per un motivo o per l'altro non ero ancora riuscito a centrarlo. Vuoi per errori miei, vuoi per qualche intoppo della sorte. Finalmente sono riuscito a disegnare due manche di buona fattura ed il risultato si è visto».

Dalla Francia, Federico è partito direttamente alla volta di Madonna di Campiglio dove domani sarà al via della 3Tre.

«È la gara di casa ed arrivarci con il morale a mille per il successo in Coppa Europa vuol dire molto. Il Canalone Miramonti mi piace e mi ispira: devo solo pensare a sciare come so, senza caricarmi di aspettative e tensioni; in Francia ho dimostrato anche a me stesso di poterlo farle, anche se è un mese che scio particolarmente bene, senza però essere riuscito a concretizzare».

Insomma, prosegue il momento propizio dello slalom azzurro. «Possiamo dire che un risultato tira l'altro: hanno iniziato Sabo in Coppa del Mondo e Tommaso Sala in Coppa Europa, domenica Vinatzer ha risposto alla grande ed ora è toccato a me. Sono segnali importanti per l'intero team che sta lavorando bene e la possibilità di confrontarsi tra di noi permette di crescere insieme di rendimento. Speriamo che non sia finita qui». Saranno nove gli azzurri in gara sul Canalone Miramonti: oltre ai due fassani Stefano Gross e Federico Liberatore, spazio anche per il ventenne Alex Vinatzer, per il veterano Manni Moelgg e per Fabian Bacher, Simon Maurberger, Giuliano Razzoli, Tommaso Sala e Riccardo Tonetti.

Intanto domani mattina i tre sci club Sporting Campiglio, Agonistica Campiglio Val Rendena e Bolbeno in collaborazione con l'azienda italiana Energia Pura proporranno una gara di slalom gigante sulla pista 5 Laghi: in regalo per tutti i partecipanti un tagliando di ingresso per la 3Tre di domani pomeriggio, prima manche alle 17:45, seconda alle 20:45.