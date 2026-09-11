TRENTO. La Giunta provinciale di Trento ha approvato due misure che riguardano lo sport. Con la prima, proposta dall'assessore Mattia Gottardi, si eroga un sostegno di quasi 3 milioni di euro alle associazioni sportive, valido per l'anno 2026: 1,5 milioni per l'acquisto di pulmini destinato al trasporto degli altri, 1,45 a sostegno delle società dilettantistiche e per la copertura dei costi assicurativi.

Con la seconda misura, invece, proposta dall'assessora Francesca Gerosa, vengono erogati 1,5 milioni di euro per promuovere l'attività motoria e sportiva nelle scuole. "Con il rinnovo e il rafforzamento dell'accordo con il Coni, passando da 966.000 euro a 1,55 milioni di euro, vogliamo dare continuità alle esperienze già avviate, valorizzando quanto emerso dalla sperimentazione e rendendo gli interventi sempre più efficaci e rispondenti alle esigenze delle scuole", sottolinea Gerosa.