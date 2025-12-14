TRENTO. L'Itas Trentino batte la Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 nell'11ª giornata di regular season. Mendez schiera i sette titolari impiegati giovedì contro Lubiana in Champions: Sbertoli in regia, Faure opposto, Michieletto e Ramon in banda, Flavio e Bartha al centro, Laurenzano libero. Piacenza risponde con Porro al palleggio, Bovolenta opposto, Gutierrez e Mandiraci in banda, Simon e Galassi al centro, Pace libero.



Nel primo set Piacenza parte forte con Mandiraci e Bovolenta (4-6), ma un errore di quest'ultimo riequilibra (7-7). Trento passa avanti (10-9) con un muro di Michieletto, poi Mandiraci firma un ace e Galassi mura Bartha (10-12). Piacenza dilaga fino al 22-25.



Nel secondo set Trento reagisce: dopo il pareggio iniziale, scatta il break con i servizi di Ramon e i muri di Flavio (12-9). Michieletto accelera (22-17), Gabi Garcia (subentrato a Faure) mura Gutierrez sul 25-19. Piacenza si riprende nel terzo: Gutierrez domina in battuta e difesa, Mandiraci brilla in contrattacco, i biancorossi vincono 15-25 e vanno sul 2-1.



Nel quarto set Trento ritorna aggressiva con i muri di Bartha e Sbertoli (6-4), Piacenza sbaglia molto (8-4). Trento scappa (15-11), Bergmann entra e pareggia con due ace (15-15), Mandiraci sorpassa (15-16), ma Michieletto e Gabi Garcia riportano avanti i gialloblù (21-18). Sbertoli chiude con un ace sul 25-22. Nel tie break Trento domina e vince 15-9.