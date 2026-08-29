XERACO (SPAGNA). Tadej Pogacar si ritira dalla Vuelta a Espana 2026. Il fuoriclasse sloveno dell'Uae Team Emirates-XRG è caduto durante l'ottava tappa, la Pucol-Xeraco di 171 km, subito dopo lo sprint intermedio di Simat de la Valdigna, nella Comunità Valenciana.

Problemi alla spalla sinistra per la maglia rossa, che ha riportato un brutto taglio anche al sopracciglio e che è poi saluto in ambulanza, abbandonando così la corsa che ora vede al comando della classifica generale lo spagnolo Enric Mas (Movistar Team).

Lo sloveno era leader incontrastato della corsa; vincendola avrebbe completato la 'Tripla Corona', aggiungendola al suo palmares dopo il Tour de France e il Giro d'Italia.