USHUAIA. Si interrompe prima del previsto il periodo di preparazione in Sudamerica per Sofia Goggia. La campionessa azzurra ha accusato un malore durante la permanenza in Argentina e ha fatto ritorno in Italia per effettuare una serie di controlli.

La notizia è stata comunicata nella serata di sabato 12 settembre dalla Fisi. La decisione di anticipare il rientro è stata presa in accordo con la Commissione medica federale, presieduta dal dottor Andrea Panzeri. Non sono stati resi noti, al momento, ulteriori dettagli sulla natura del malore.

Goggia si trovava a Ushuaia dallo scorso 23 agosto, dove stava svolgendo il tradizionale blocco di allenamenti sulla neve sudamericana insieme alle compagne Marta Bassino, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. In queste settimane la bergamasca aveva lavorato anche in gigante.

Il programma avrebbe dovuto proseguire con gli allenamenti dedicati alla velocità a La Parva, in Cile. Il malore ha invece imposto uno stop e il ritorno anticipato in Italia. Ora l'attenzione è rivolta agli accertamenti ai quali Sofia Goggia sarà sottoposta nei prossimi giorni, che serviranno a chiarire la situazione e a stabilire quando potrà riprendere la preparazione in vista della stagione 2026/27.