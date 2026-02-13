LIVIGNO. Snoop Dogg e Bugs Bunny. Una improbabile coppia che si materializza a Livigno.

Il rapper americano, coach onorario del Team Usa, è arrivato ieri in Valtellina per le Olimpiadi di Milano Cortina: dopo aver portato la torcia a Gallarate, provato il curling e imparato a sciare, il leggendario rapper americano ha guardato la finale dello snowboard halfpipe femminile - vinta dalla coreana Gaon Choi - prima di essere la guest star di una festa esclusiva di Burton per lanciare una nuovissima tavola da snowboard in 'edizione limitata Looney Tunes'.

Snoop Dogg dà il cinque a Bugs Bunny, scatta foto, si lascia abbracciare dagli ospiti del party. "Siete la mia forza, come faccio a dirvi no?". Poi si inchina, saluta e se ne va.