LONDRA. Jannik Sinner conquista la semifinale di Wimbledon superando il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-4), 6-3 al termine di una sfida combattuta soprattutto nei primi due parziali.

Nel primo set regna l'equilibrio, con entrambi i giocatori praticamente impeccabili al servizio. Struff concede pochissimo nei propri turni di battuta, mentre Sinner supera un paio di game delicati senza perdere lucidità. La svolta arriva sul 5-5: l'azzurro si procura le prime palle break dell'incontro e sfrutta la terza occasione, dopo che il tedesco aveva annullato le prime due con altrettanti ace. Con il vantaggio in tasca, Sinner tiene il servizio a 15 e chiude il parziale 7-5.

Anche il secondo set si apre all'insegna dell'equilibrio. Sinner ottiene il break nel terzo game, ma Struff reagisce immediatamente con il controbreak. I due restano appaiati fino al 6-6, con l'azzurro che si affida a un servizio sempre più incisivo, arrivando a totalizzare 12 ace nel parziale. Sul 5-5 annulla anche un set point con una prima vincente, prima di dominare il tie-break: un minibreak in apertura gli permette di controllare il punteggio fino al 7-4, salendo così avanti di due set.

Nel terzo parziale Sinner cambia definitivamente ritmo. Dopo aver tenuto a zero il primo turno di battuta, aumenta la pressione in risposta e si costruisce diverse occasioni di break. Una prima chance sfuma sul 2-2, ma sul 3-3 continua a spingere e nel game successivo sfrutta il secondo break point grazie a un rovescio lungolinea che gli apre il campo. Avanti 5-3, il numero uno del mondo non trema: tiene il servizio e chiude 6-3, archiviando la pratica in tre set e conquistando con autorità l'accesso alle semifinali del torneo londinese.