MONTECARLO. "Una partita difficile, ho avuto forse un calo energetico ma la cosa importante era vincere la partita in qualche modo". Lo ha detto Jannik Sinner subito dopo dopo il successo in tre set sul ceco Tomas Machac, n.53 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

"Ogni giorno è diverso, cercheremo domani di fare una buona prestazione. Ora devo recuperare al massimo", ha aggiunto, in vista della partita dei quarti contro il canadese Auger-Aliassime.

"Prima della partita stavo bene - ha detto ancora il n.2 al mondo, tornando sul momento di flessione avuto nel secondo set -, poi ho fatto un po' fatica a trovare la giusta energia. Può succedere, ho cercato di superare il momento difficile. Quindi sono contento di come sono riuscito a uscire da questa situazione", ha concluso.