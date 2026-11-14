TORINO. «Era impossibile immaginarsi tutto questo, mai avrei pensato di arrivare a questi livelli». Jannik Sinner si racconta a Torino, durante un evento organizzato nello store Nike di via Roma, nel cuore della città. Al suo fianco una leggenda del calcio come Paolo Maldini, davanti a tanti giovani appassionati di tennis. Il campione altoatesino ripercorre gli anni dell'adolescenza e la scelta che ha cambiato la sua vita.

«Giocavo a calcio e sciavo, vivevo la mia gioventù in modo tranquillo con gli amici», ricorda Sinner, tornando con la memoria agli anni trascorsi in Alto Adige. Poi, a 13 anni, la decisione di puntare tutto sul tennis. «La vittoria più grande è scegliere ciò che ti piace di più, il risultato non si può controllare ma puoi controllare il divertimento», spiega il campione azzurro, sottolineando quanto la passione sia stata determinante nel suo percorso.

Il legame con Torino resta speciale. «Qua a Torino mi sono sempre trovato bene, è il mio campo indoor e in cemento preferito», racconta Sinner, che parla anche della responsabilità di rappresentare l'Italia. «Quando scendo in campo voglio dare sempre tutto, sento che non gioco solo per me stesso, ma anche per i ragazzini e per un Paese intero». Parole rivolte soprattutto ai giovani tennisti del circolo torinese Le Pleiadi, presenti all'incontro.

Infine, un consiglio sull'utilizzo dei social network. Sinner ne riconosce le opportunità, ma invita i ragazzi a non trascurare i rapporti personali. «I social sono una parte importantissima, puoi usarli in modo positivo, ma ci sono tante cose negative», osserva. E aggiunge: «Consiglio di starci lontano: è più bello incontrare qualcuno per un caffè, per me i social sono secondari, ma ognuno ha la sua visione». Un messaggio che riporta al centro la semplicità e il valore delle relazioni, gli stessi principi che il campione altoatesino indica come fondamentali nella propria crescita.



(foto Ansa)