TRENTO. Jannik Sinner apre una nuova finestra sul suo mondo e debutta ufficialmente su TikTok. Il tennista altoatesino ha pubblicato il suo primo video sulla piattaforma, ringraziando i fan per l'affetto ricevuto anche prima della pubblicazione di qualsiasi contenuto e invitandoli a partecipare alla costruzione del suo nuovo spazio social.

Il profilo era stato aperto già lo scorso anno, ma soltanto adesso l'ex numero uno del mondo ha deciso di iniziare a utilizzarlo. «Ciao, sono Jannik. Grazie per l'incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla», ha detto nel filmato di presentazione.

Una scelta che punta ad avvicinare ulteriormente il campione ai suoi sostenitori, offrendo contenuti diversi da quelli legati esclusivamente alle competizioni. «Penso che ora sia il momento di cominciare», ha spiegato Sinner, anticipando l'intenzione di condividere momenti dietro le quinte, dentro e fuori dal campo.

Non solo partite e allenamenti, dunque, ma anche uno sguardo più diretto sulla quotidianità del tennista. Nel primo messaggio Sinner ha lasciato spazio anche alle richieste del pubblico: «Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti».