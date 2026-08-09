PHOTO
TORINO. Niente Masters 1000 di Cincinnati per Jannik Sinner. Il numero uno al mondo ha scelto la prudenza e continuerà il lavoro al J Medical di Torino per recuperare dall’infiammazione al ginocchio sinistro. La priorità diventa così lo US Open.
Il programma prevede ancora cinque o sei giorni di trattamenti e fisioterapia. Sinner proseguirà anche con le onde d’urto previste nel percorso indicato dopo i controlli effettuati a Milano. Una tabella di marcia che rende incompatibile la partecipazione al torneo dell’Ohio, inizialmente scelto per il ritorno in campo dopo Wimbledon.
La decisione permette all’altoatesino di non forzare i tempi e di concentrarsi completamente sul recupero. Il ginocchio non presenta danni strutturali, ma lo staff di Sinner non vuole correre rischi in una fase decisiva della stagione.