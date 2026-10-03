BOLZANO. Ancora uno stop per Jannik Sinner. Il campione altoatesino ha annunciato la rinuncia anche al Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 ottobre, facendo slittare ulteriormente il rientro nel circuito. Il problema al ginocchio destro non è ancora completamente risolto e il numero uno del mondo non è nelle condizioni di tornare a competere.

L’annuncio è arrivato attraverso i canali social del tennista, che nelle ultime settimane aveva ripreso ad allenarsi con maggiore continuità. Un percorso di recupero che, tuttavia, non è ancora sufficiente per affrontare un torneo di alto livello. La decisione conferma la linea della prudenza già seguita nelle scorse settimane, quando Sinner aveva dovuto rinunciare a diversi appuntamenti importanti.

L’ultima partita ufficiale disputata dall’altoatesino resta la finale di Wimbledon del 12 luglio, vinta contro Alexander Zverev. Da allora il campione non è più sceso in campo: prima i forfait ai tornei di Montreal e Cincinnati, poi la rinuncia agli Us Open e, più recentemente, all’Atp 500 di Pechino.

Con Shanghai si allunga ulteriormente un'assenza che dura ormai da quasi tre mesi. Il problema al ginocchio destro, che aveva inizialmente fatto pensare a un recupero più rapido, continua dunque a condizionare la stagione del tennista.

La rinuncia pesa anche sul calendario di fine stagione. Dopo aver saltato la tournée americana e i primi appuntamenti asiatici, Sinner dovrà ora valutare con il proprio staff quando sarà possibile tornare in campo senza correre rischi. Tra le prossime tappe resta l'Atp 500 di Vienna, al via il 26 ottobre, ma al momento non ci sono certezze sulla data del rientro.

L'obiettivo resta recuperare la piena condizione in vista degli ultimi impegni dell'anno, con particolare attenzione alle Atp Finals di Torino, in programma a novembre, dove l'altoatesino si presenta da campione uscente. La lunga assenza potrebbe inoltre avere conseguenze sulla classifica mondiale: Alexander Zverev, attualmente secondo, ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente al vertice.

Per Sinner, però, la priorità resta il recupero fisico. Dopo una stagione che lo ha visto conquistare anche il titolo di Wimbledon, il ritorno in campo dovrà attendere ancora. E con Shanghai sfuma un'altra occasione per rivedere il numero uno del tennis mondiale in competizione.