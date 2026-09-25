PECHINO. Slitta ancora il ritorno in campo di Jannik Sinner. L’altoatesino ha rinunciato al China Open di Pechino: il ginocchio destro non gli consente ancora di affrontare una partita ufficiale. «Non sono pronto per competere», ha spiegato sui social.

Il numero uno del mondo è fermo dal 12 luglio, quando aveva battuto Alexander Zverev nella finale di Wimbledon. Un’infiammazione ai tendini del ginocchio lo ha poi costretto a saltare tutta la trasferta americana e a sottoporsi a terapie a Torino.

Nei giorni scorsi Sinner aveva ripreso gli allenamenti a Montecarlo, lavorando anche con Flavio Cobolli. Segnali che avevano alimentato l’ipotesi di un ritorno proprio in Cina, dove avrebbe dovuto difendere il titolo.

La rinuncia a Pechino apre ora l’incognita sul Masters 1000 di Shanghai. Se i tempi dovessero allungarsi ancora, uno dei successivi appuntamenti in calendario è Vienna.